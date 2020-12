RBN - Tancredi: "Juve, sconfitta senza spiegazioni. Manca ancora il giusto undici titolare"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex portiere della Juventus Roberto Tancredi: “Sconfitta ripercussione della sentenza? Spiegare la partita di ieri è difficile, pochi giorni prima avevamo giocato una partita da Coppa dei Campioni, mi sembra incredibile che si sia giocata una partita così, non ci sono spiegazioni. Questa squadra ha troppi alti e bassi”.

Su Szczesny e Buffon: “Penso che Buffon sia ancora all’altezza di giocare per una squadra di altissimo livello, anche lì ci sono tantissime variabili, quando fai il portiere ci possono essere degli infortuni, poi magari fai un grande intervento e cambi la partita. Magari bisognava far giocare un po’ più Buffon, però anche Pirlo sta imparando come si gestiscono i giocatori. Non è stato ancora trovato l’assetto e il giusto undici titolare”.

