RBN - Torricelli: "Per riprendere servono garanzie. Kurzawa-De Sciglio? Sono per gli italiani"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’, l’ex difensore della Juventus Moreno Torricelli ha fatto il punto su alcuni temi caldi in questo momento, a cominciare dalla possibile ripartenza dei campionati di calcio e della Serie A: “Io sono dell’idea che si debbano chiedere garanzie, è una cosa logica prima di riprendere i campionati. Credo che si andrà per le lunghe. La mia preoccupazione è vedere come reagiranno degli atleti fermi per due mesi e come ritroveranno la forma. Sarà come una sorta di preparazione per i preliminari per andare in Europa League o in Champions League, solo che qui le partite saranno subito determinanti. Qui i giocatori affronteranno squadre subito forti e ci saranno partite clou per il campionato, è un po’ come giocarsi la Supercoppa europea ad agosto. Credo che la difficoltà maggiore per i calciatori sia a livello mentale, stando fermo tutto questo tempo automaticamente con la testa stacchi e per riattaccare la spina un po’ ci vuole”.

Gli viene poi chiesto un commento sul possibile scambio Kurzawa-De Sciglio: “Io sono per gli italiani, ci lamentiamo che ce ne sono pochi e quei pochi che ci sono per un motivo o per l’altro li vendiamo. Io sono filo-italiano. Dovremmo cercare di tenere gli italiani che ci sono perché la mentalità che abbiamo noi italiani difficilmente gli stranieri ce l’hanno”.

Clicca sul podcast in calce per l’intervento completo.