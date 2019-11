RBN, Vignola: "Atalanta difficile. Dybala bravo a sfruttare il calo di CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “L’Atalanta era un ostacolo difficile da superare, una delle squadre che gioca meglio. La Juventus ha dimostrato di essere squadra, non è cambiato nulla rispetto alla Juventus che conoscevamo. Sarri ha saputo cogliere i meriti di questa squadra che sa soffrire, sapendo di avere giocatori davanti che poi ti risolvono la partita. Mi aspettavo che ci fosse un calo perché l’Atalanta non poteva reggere quel ritmo fino alla fine, a quel punto la Juventus ha colpito con quei grandi giocatori che ha là davanti. Dybala sta portando avanti un progetto per lui molto importante, vedendo anche una piccola flessione di Cristiano Ronaldo che lo ha agevolato”.

Cambierà qualcosa in mezzo al campo? “Io ero scettico nei confronti di Sarri, sul fatto che dovesse portare il bel gioco. Lui però ha dimostrato una grandissima intelligenza e ieri lo ha ribadito, ha capito le caratteristiche più importanti di questa squadra e si è adattato. Tuttavia perdere con questa Juventus è difficile, ha tantissime alternative. È una squadra con grandissime doti offensive, la cosa più importante è trovare l’equilibrio. La Juventus ha guardato anche al futuro prendendo giocatori che potrebbero essere intercambiati a quelli che giocano adesso. Indubbiamente la Juventus in questo momento è una delle squadre più complete come organico che forse mancava negli scorsi anni. Bisogna tener conto del fatto che a gennaio forse qualcosa potrebbe muoversi”.

Sulla fase tra Natale e il ritorno delle coppe: “È un periodo molto importante, è fondamentale avere tempo per ritrovarsi e per godersi le vittorie. Quando si vince poi dopo due giorni c’è un’altra partita, bisogna dimenticare subito e preparare un’altra gara. Per questo diventano fondamentali i giocatori in esubero che danno la possibilità di far recuperare i presunti titolari”.