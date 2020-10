RBN - Vignola: "Hellas Verona, è il momento migliore per affrontare la Juventus"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex Juventus Beniamino Vignola: “La sfida contro l’Hellas Verona? Io credo che questo momento per il Verona sia il migliore per sfidare la Juventus, ha riassestato la squadra su dei giovani interessanti, ha grande carattere, corsa, fa pressing su tutte le palle e sfida una Juve ancora in cantiere su dinamiche tecniche e tattiche. La Juventus affronta un avversario difficile, ci sono tutte le variabili per una gara complicata. Tutti i processi di cambiamento e di rinnovo sono aiutati dai risultati, solo con quelli si può guardare avanti”.

