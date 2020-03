RBN, Vignola: "Higuain? Difficile giudicare. Non so quando potrà ripartire la Serie A"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Beniamino Vignola: “Sto bene, anche se nella mia zona siamo in mezzo alla battaglia. Comunque stiamo bene sia io che la mia famiglia. La situazione è molto complicata, vediamo quello che sta succedendo in Italia. I numeri che sono arrivati ieri sera ci danno un po’ di speranza perché la curva ha leggermente rallentato. Sicuramente è un segnale di conforto per noi che viviamo nel Nord Italia. Speriamo che questo trend continui anche se la situazione è molto molto difficile”.

Su Higuain: “È difficile dare delle valutazioni, dire cosa possa essere successo e se i comportamenti siano stati giusti. In questo momento sono saltati un po’ tutti i criteri di buona valutazione. Siamo in un momento difficile in cui forse prevalgono i sentimenti per la famiglia. È angosciante. Ci manca molto il cacio, sembra l’ultima cosa a cui pensare ma in questa situazione di grande emergenza è importante anche questo”.

Sulla possibile ripresa del campionato: “In questo momento sono in grande difficoltà anche all’estero, anche in Spagna, in Inghilterra. È un problema a livello mondiale. È difficile pensare a quando possa riprendere il nostro amato calcio. Questo blocco che per ora è fino al 3 aprile penso che verrà prolungato. È vero che forse ora torneremo a vedere la luce, ma è un virus che potrebbe non abbandonarci così velocemente, potrebbero esserci dei ritorni. Per questo faccio fatica a pensare a quando si potrà tornare a giocare. In questo momento è molto più importante la salute”.

Sul taglio degli stipendi: “Ognuno vede i propri problemi. Penso che si possa trovare un accordo visto che questo virus porterà una grande perdita per tutti. Bisognerà ripartire tutti da zero come dopo la guerra”.

