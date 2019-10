RBN, Vignola: "Inter e Napoli? Il divario con la Juve è ancora ampio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beniamino Vignola, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’: “De Ligt? È in un momento non molto fortunato, purtroppo come piove la palla in area succede sempre qualcosa. È chiaro che se ci sono dei regolamenti devono essere applicati. Sarebbe meglio capitasse a qualcun altro, purtroppo questi episodi non lo aiutano. Per la sua giovane età avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità in più, se succedeva a Bonucci era meglio”.

Sulle inseguitrici: “Le nostre rivali sono nettamente al di sotto della Juventus, non ho mai pensato che potessero farci del male in questo campionato. Hanno qualcosa in più dell’anno scorso, uno spirito un po’ diverso, hanno ottimi allenatori e potrebbero darci fastidio, ma penso che il divario tra Inter e Napoli e la Juventus sia ancora molto ampio”.

Sull’Atalanta: “In questo momento è la squadra più difficile da affrontare per chiunque, gioca a memoria, ha qualità, ma per fare veramente paura a quelle che sono là davanti avrebbe bisogno dell’inserimento di 2-3 top player. È sicuramente una squadra che dà prestigio al nostro calcio, è bella da vedere, ma per poter impensierire quelle davanti dovrebbero addormentarsi tutte”.

Su Bentancur: “Lo scorso anno aveva un po’ rallentato, ha delle ottime qualità. Adesso ha questa grossa occasione di essere libero di esprimere le proprie qualità. Giocare in questa Juventus credo che sia facile, farebbe piacere anche a me. Quello di Pjanic è un ruolo importante, servono qualità che ha dimostrato di avere e che ora deve capitalizzare”.