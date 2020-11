RBN - Zaccheroni: "Bernardeschi? Due possibili motivazioni per le sue difficoltà alla Juve"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’allenatore Alberto Zaccheroni: “La Juventus di Pirlo? Si tratta di un cantiere aperto perché è stato cambiato l’allenatore che non ha avuto la possibilità di lavorare, è un po’ come se fosse subentrato non avendo avuto il precampionato, non ha potuto conoscere le caratteristiche dei calciatori in assenza di stress. Io ho riscontrato delle differenze tra il prendere una squadra in corsa e l’allenare con il precampionato, facendo anche le amichevoli contro squadre piccole. A me è capitato di individuare delle caratteristiche valutando i giocatori in assenza di stress. Pirlo non ha avuto questa possibilità, ma ha una mentalità vincente, una squadra di qualità e credo che tra non molto potrà migliorare le potenzialità della squadra. Sicuramente col precampionato sarebbe stato diverso”.

Su Bernardeschi: “È un giocatore di qualità, su questo non ci sono dubbi. Di solito se un giocatore non si riesce a esprimere è o per la pressione dell’ambiente o della personalità, però non avendolo mai allenato non ho conoscenza di questo aspetto. Anche a Firenze non era una passeggiata, ma la Juventus è la Juventus. Non conoscendolo sarei portato a dire che il problema è l’uno o l’altro. La terza via è che gli debba essere data più fiducia, ma alla Juve è difficile, Sicuramente è un giocatore di talento”.

Sulla corsa Scudetto: “In un campionato così anomalo possono giocarsela tutti. Ci sono troppi fattori, troppe particolarità che spero non ricapitino più. Il Covid è negativo, la mancanza di pubblico anche, ma c’è la variabile delle cinque sostituzioni che ti permettono di cambiare la squadra. E poi è cambiata l’interpretazione del gioco, quindi vediamo un numero elevato di gol a cui non eravamo abituati”.

