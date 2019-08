RBN, Zoran Ban: "Vorrei che Dybala e Mandzukic restassero alla Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zoran Ban, ex bianconero, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “Mandzukic? Sappiamo che è un giocatore che ha fatto bene con la Juve, ma quando arriva un allenatore nuovo spesso ci sono nuovi schemi. Non rientra nei piani di Sarri, quindi è inutile per lui restare. Il Manchester United è un’ottima destinazione per lui. Sono cifre importanti che sicuramente lui merita. Spero che possa fare bene in Premier League, poi in futuro si vedrà. È un campionato strepitoso, può essere un grosso passo per la sua carriera”.

Su Dybala: “Sono dispiaciuto, ma è una decisione della società. Sarri evidentemente non lo vede nei suoi schemi tattici. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma sarei contento se Dybala e Mario restassero alla Juventus”.

Su Pjaca: “Sono dispiaciuto per quello che ha passato negli ultimi anni. È arrivato in una piazza importante come la Juventus ma non è riuscito a esprimersi. Spero che si possa rilanciare nelle prossime stagioni”.