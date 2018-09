Real, Bale svela l'incoraggiamento a Karius dopo la finale Champions

Gollini 6,5 - Compie una gran parata nel primo tempo, su Petagna. Poi si ripete su Felipe, ma respinge centralmente. Chiude anche su Fares. Toloi 5 - Prova a dare quel qualcosa in più anche in fase offensiva, ma è impreciso. Devia la conclusione sul secondo gol di Petagna. Palomino...

Liga, colpo esterno per l'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid al 93'

Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

Bordeaux, Karamoh non convocato: forma fisica non ottimale

Valencia, allarme Murillo: si fa male in allenamento, a rischio per la Juve

Torna la Champions League, Isco: "Il Real Madrid lotterà per vincerla"

Barcellona, Malcom torna in gruppo: a disposizione per il PSV

Man United, Shaw recuperato per la sfida di Champions League

Il Mirror e la crisi di Kane: "Non ho postumi da Mondiale"

Tottenham, Lloris out con l'Inter. Pochettino spera nel recupero di Lamela

Griezmann: "No al Barça perché l'Atl.Madrid è un grande club"

Crystal Palace, rinnovo per lo scozzese McArthur

Carrasco non dimentica l'Atl.Madrid: "Merita di vincere la Champions"

Paris Saint-Germain, primo contratto per N'Soki

Loris Karius difficilmente dimenticherà l'ultima finale di Champions League. L'ex portiere del Liverpool, trasferitosi in estate al Besiktas, ha commesso due errori decisivi contro il Real Madrid mentre Gareth Bale ha svelato le parole rivolte all'estremo difensore tedesco al termine della finalissima. "Gli dissi di continuare a camminare a testa alta, gli errori possono capitare a tutti. E' stato solo sfortunato a commettere degli errori in una finale", ha detto il gallese delle merengues al Daily Mail .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy