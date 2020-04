Real, il retroscena dell'ex presidente Calderon: "Ferguson offrì Ronaldo al Barcellona"

Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista ad Al Mayadeen, in cui ha svelato un aneddoto interessante sul passaggio di CR7 dal Manchester United ai Blancos nel 2009: "L'operazione nacque nella stagione precedente, fu una trattativa difficile perché Ferguson non voleva perdere il giocatore, ma lui fu chiaro nel voler mantenere l'impegno che aveva preso con me. L'opportunità che gli offrivo era molto importante. A Sir Alex non piaceva il Real, era un club rivale, una società che riusciva ad ottenere tutto pur di vincere. Così lo offrì al Barcellona, che ovviamente accettò, ma l'accordo era già stato preso. C'era un documento firmato tra noi e il giocatore: qualora qualcuno lo avesse violato, avrebbe pagato 30 milioni all'altra parte".