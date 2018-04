Real-Juve, giornalista spagnolo: "Scandalo". Isco replica: "Vergognoso"

© foto di J.M.Colomo

Real Madrid-Juventus fa ancora discutere. In Italia, ma anche in Spagna. Juanma Castaño, conduttore de El Partidazo su Cadena COPE, ha definito "uno scandalo di livello mondiale, di cui si parlerà per anni" l'arbitraggio di Michael Oliver. Un commento che non piaciuto a uno dei protagonisti della gara, Isco. Via Twitter il fantasista del Real ha pubblicato il video dell'intervento, commentando così: "Una professione, due metri di misura, vergognoso".