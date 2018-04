Real-Juve, nessuna sanzione dell'UEFA per Sergio Ramos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna sanzione per Sergio Ramos dopo la partita tra il Real Madrid e la Juventus in Champions League. Aveva fatto molto discutere la presenza dello squalificato capitano dei Blancos nei pressi della panchina degli spagnoli durante i secondi finali, molto concitati, della gara, ma la UEFA non ha aperto alcun procedimento e dopo aver scontato il turno di stop il centrale andaluso sarà regolarmente in campo nelle semifinali.