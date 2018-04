Real-Juve, Pistocchi: "Rigore netto. Agnelli ha detto cose gravissime"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista televisivo, ha parlato della partita tra Real Madrid e Juventus e del contestatissimo rigore fischiato contro i bianconeri al 93': "È rigore, non capisco come si possa negare l'evidenza dei fatti - ha detto a Radio Marte - Vazquez pesa 70 chili e l'intervento di Benatia, che pesa 94 kg, è nettamente irregolare. Il difensore meritava anche la seconda ammonizione e dunque l'espulsione. Agnelli? Ha detto cose gravissime, è inaccettabile e sono rimasto sbalordito. Non ho parole. Lui è presidente Eca e fa parte dell'esecutivo dell'UEFA e non può accusare in questo modo Collina e non può dettare le regole come membro dell'ordinamento. È come se il Presidente della Corte di Cassazione sminuisse gli organi dello stato. Non è condivisibile il suo atteggiamento sotto nessun aspetto".