Real-Juve, Vocalelli (CdS): "Agnelli ha stravinto fuori dal campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport, sta con la Juventus e con il suo presidente. Questo l'incipit del suo editoriale il giorno dopo l'1-3 conquistato dai bianconeri al Bernabeu che non è bastato per staccare il pass per le semifinali di Champions League: "La Juve ha vinto in campo e Andrea Agnelli ha stravinto fuori, inchiodando l’arbitro, anzi gli arbitri e il designatore, nella serata più incredibile che potesse riservare la Champions League".