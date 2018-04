Real-Juventus, De Marco sul rigore: "Non l'avrei fischiato"

Fonte: TuttoNapoli

Andrea De Marco, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Benatia rischia tanto perché mette le mani addosso a Vazquez. Sembra che tocchi anche il pallone. Prendere una decisione del genere, in una gara così, è molto difficile per l'arbitro, che non so come abbia fatto ad avere delle certezze. Io non l'avrei fischiato perché mi hanno sempre insegnato che quando si arbitra una partita importante per fischiare un rigore bisogna essere un episodio chiaro. Ci fosse stato il VAR, però, è chiaro che non sarebbe stato tolto questo rigore".