Real Madrid, Butragueno: "Ancelotti allenatore ideale per l'Italia"

© foto di Marco Conterio

Don Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, parla ai microfoni di Premium Sport prima della semifinale contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole:

Il Real è favorito anche quest'anno?

"I numeri parlano chiaro, 8 semifinali consecutive e due finali vinte negli ultimi due anni, ma questa sera c'è uno scoglio molto difficile come il Bayern Monaco".



Sulla sfida con la Juventus

"Dobbiamo rimanere sempre concentrati e la squadra sta bene, abbiamo tutta la rosa a disposizione. Vogliamo continuare a vincere per arrivare a Kiev".



Su Ancelotti

"E' un grande allenatore e che può affrontare qualsiasi cosa. E' un allenatore fantastico, ha vinto con il Real Madrid e non potrei non dire che sia il miglior allenatore possibile per l'Italia".