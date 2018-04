Real Madrid, Butragueno: "Juve, mentalità straordinaria"

Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro la Juventus: "Abbiamo sempre pensato fosse una sfida difficile, all'andata abbiamo ottenuto un risultato fantastico. Sono sempre novanta minuti intensi, dovremo provare a vincere. Questa è una competizione in cui qualsiasi errore può costare moltissimo. Può succedere di tutto, serve attenzione. La Juve resta una grande squadra, con una mentalità straordinaria, ha già superato momenti difficili. Fino allo 0-2 all'andata era stata equilibrata, sono una squadra di campioni, è un club molto importante. L'assenza di Ramos? Abbiamo una rosa ampia, Vallejo è giovane, ma affidabile. La difesa non va mai giudicata per un solo giocatore, è anche di squadra, gli altri giocatori aiuteranno Vallejo".