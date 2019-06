Real Madrid e Juventus: il Tottenham chiede 113 mln per Eriksen

Lo scrive il 'Times', sulle tracce del danese Real e Juventus

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Cento milioni di sterline (circa 113 milioni di euro): è questa, secondo il 'Times', la cifra che il Tottenham chiederà per Christian Eriksen, il trequartista danese classe '92 che ieri ha fatto sapere per la prima volta di essere pronto "a una nuova esperienza". Eriksen ha il contratto in scadenza nel giugno 2020 e sulle sue tracce ci sono diversi top club, Real Madrid e Juventus in testa.