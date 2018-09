Real Madrid, per Mariano Diaz i complimenti di Totti: "Bel gol"

Mariano Diaz ricorderà a lungo la serata di ieri. Il gol realizzato in Champions contro la Roma è stato di pregevole fattura ma dopo la partita - come riporta Marca - sono arrivati per lui tanti complimenti. Ad esempio, l'abbraccio di Raul che passava dallo spogliatoio del Real. E poi, mentre usciva dal parcheggio insieme ai suoi amici, ecco per Mariano l'incontro con Totti. "Hai fatto un bel gol", gli ha detto l'ex capitano giallorosso prima di una foto che Mariano Diaz ha voluto scattare proprio insieme a Totti.