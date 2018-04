Real Madrid stellare, Garlando: "L'angelo CR7 e una Juve troppo umana"

© foto di Massimo Benvenuti

Editoriale a firma di Luigi Garlando quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport per commentare la schiacciante vittoria conquistata dal Real Madrid alla Juventus. All'Allianz Stadium di Torino la sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League è finita 0-3: "Il primo incontro ravvicinato con i marziani è stato doloroso. CR7 ha segnato con il primo tocco dopo soli 3 minuti, firmando un record storico: in gol per 10 partite di Champions consecutive", ha scritto Garlando che s'è soffermato anche sui limiti della Juventus e del calcio italiano: "Il Real ha trattato la Juve come la Juve tratta le piccole di Serie A: ha segnato in fretta e poi gestito senza stancarsi. La Juve che qui domina da 7 anni. Avvilente per il calcio italiano".