Anche se non è più un giocatore del Real Madrid, in Arabia Saudita hanno voluto omaggiare il portoghese per quello che ha fatto con la camiseta blanca. Ieri sera a Gedda, nel corso della semifinale di Supercoppa di Spagna fra Valencia e Real Madrid, è stato esposto uno striscione con i loghi del Real e la scritta: "Cristiano Ronaldo, non dimentichiamo 450 gol in 438 partite. Sei ineguagliabile".