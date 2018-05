Real Madrid, Zidane: "Avrei preferito vincere, ma giocato buona gara"

© foto di J.M.Colomo

L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, analizza così, in conferenza stampa, il pari contro il Barcellona, nel Clasico: "Ronaldo? Per lui l'infortunio è poca cosa, domani faremo gli esami per capire il danno alla caviglia. Rigore di Marcelo? Il prossimo anno con il Var le cose cambieranno, ma purtroppo non l'abbiamo visto stasera. Benzema? Karim lavora ogni giorno, ha passato momenti difficili, ma ora sta dando il massimo. Sono contento della gara, ma è chiaro che avrei preferito vincere. Abbiamo giocato meglio in parità numerica. In generale, però, chiunque ama il calcio può essere felice per una partita come oggi".