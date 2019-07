Recoba sull'Inter: "Serve qualcuno che spezzi l'egemonia della Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex giocatore dell'Inter, Alvaro Recoba intervistato in occasione dell’evento "Operazione Nostalgia", ha parlato di Mauro Icardi e dell'Inter: "Io come tifoso l'unica cosa che voglio è che tutti coloro che sono all'Inter come giocatori o come società abbiano quella voglia e l'intenzione di fare bene e comunque di cominciare a cambiare la situazione in Italia perché alla fine se tu pensi che la Juve è parecchi anni che vince e ci sarà un momento in cui una delle grandi squadre cerchi di vincere. L'Inter può farlo? Secondo me con Conte, con Godin, Lautaro, con Icardi, con tanti giocatori può farlo. Icardi? Come tifoso speso che rimanga, si vedrà in questi giorni".