© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo record per Cristiano Ronaldo. Non sul campo, ma sui social: il campione portoghese della Juventus è infatti diventato la prima persona in assoluto a sfondare il muro dei 200 milioni di followers su Instagram. Un traguardo, ovviamente, celebrato sul social network: "Grazie a ognuno di voi per aver condiviso questo viaggio con me ogni giorno".