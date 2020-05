Regione Lombardia, -1 in terapia intensiva e -245 ricoverati. 21.809 gli attualmente positivi

vedi letture

Nonostante i nuovi 221 positivi al Coronavirus, continua a calare la pressione ospedaliera anche sulle strutture della Regione Lombardia. Come riporta il bollettino odierno , infatti, le persone attualmente in terapia intensiva sono 172 (-1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.307 (-245 rispetto a ieri).

Sale il numero dei guariti: 50.870, +1.028 rispetto a ieri; scende sensibilmente quello degli attualmente positivi: 21.809, -874 rispetto a ieri.