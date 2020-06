Regione Lombardia, Gallera: "Dei 165 nuovi casi di Coronavirus 87 sono debolmente positivi"

vedi letture

Giulio Gallera, assessore alla sanità e il welfare per la Regione Lombardia, ha commentato come di consueto i numeri odierni legati al contagio da Coronavirus: "Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio-sanitari e 8 a ospiti delle RSA. Prosegue il trend positivo sul fronte ospedaliero: i pazienti in terapia intensiva sono 54, (6 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati nei reparti scendono di 136 unità attestandosi a quota 1401. Segnalo anche che due città, Lodi e Pavia, fanno registrare 0 contagi”, le sue parole sui nuovi positivi nel territorio più colpito dal virus in tutta Italia.