Regione Lombardia, gli attualmente positivi sono 16.785. In terapia intensiva 96 pazienti

vedi letture

Nonostante i 210 nuovi casi di contagio, continua a calare la pressione ospedaliera anche nelle strutture della Lombardia. Come riporta il bollettino regionale , infatti, i pazienti attualmente in terapia intensiva sono 96 (-1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.252 (-105 rispetto a ieri).

Il numero degli attualmente positivi è sceso da giorni sotto quota 20.000 (ad oggi 16.785); 426 i nuovi guariti per un totale di 58.201 persone dall'inizio dell'epidemia.