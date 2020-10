Regione Lombardia, stop alle competizioni dei dilettanti per gli sport di contatto

Nuove restrizioni in arrivo da domani per la Regione Lombardia con l'obiettivo di limitare il diffondersi del contagio da coronavirus, che negli ultimi giorni ha avuto una nuova, preoccupante impennata. Nel pomeriggio di oggi si è tenuta infatti una riunione alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, in collegamento con il Prefetto di Milano, Renato Saccone, e i capogruppo dei partiti presenti nel Consiglio Regionale. Al termine dell'incontro è stato deciso di sospendere tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il contatto fisico, comprese quelle dei settori giovanili. Le formazioni dilettantistiche che partecipano ai campionati di categoria potranno continuare ad allenarsi, anche se le competizioni verranno bloccate, mentre per quanto riguarda le giovanili verranno interrotte anche le sedute nel corso della settimana. Quanto previsto dall'Ordinanza avrà effetto per le prossime tre settimane.