Reina: "Reyes era incredibile. Champions? Mi aspetto Reds campioni"

Direttamente da Madrid, a poche ore dalla sfida tra Tottenham e Liverpool, il portiere del Milan Pepe Reina ha parlato della prematura scomparsa di Josè Antonio Reyes e della finale di Champions che vede in campo il 'suo' Liverpool.

La morte di Reyes? "Siamo stati insieme nel 2006, in occasione del Mondiale in Germania. Era un ragazzo allegro, sempre pronto a ridere e scherzare. E' un giorno triste, la vita non dovrebbe essere così. A 35 anni perdiamo un ragazzo incredibile, dispiace per la sua famiglia. Mando un abbraccio e le condoglianze ai suoi familiari".

Il Liverpool può vincere stasera? "I reds sono abituati a giocare le finali, hanno meritato di giocarla. In semifinale hanno fatto un capolavoro, mi aspetto di vedere un buon calcio e di vedere il Liverpool alzare la coppa".