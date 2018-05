Reina saluta il Napoli: lo speaker del San Paolo annuncia la festa d'addio

© foto di Federico De Luca

Futuro già scritto: Pepe Reina, in scadenza di contratto col Napoli, proseguirà al Milan la sua carriera. Il portiere spagnolo lascerà la città partenopea dopo aver vestito per quattro stagioni, e in due avventure diverse, la casacca partenopea. A fine stagione, per l'estremo difensore iberico ci sarà una festa, come annunciato dallo speaker del San Paolo Decibel Bellini tramite i social. Di seguito la lettera integrale.

"Io e Pepe abbiamo poche cose in comune. Lui è ricco, famoso, bello ed io sono un ragazzo normale che viene dal nulla. Lui è più giovane di me di due anni ma mi da sempre l’impressione di essere il fratello maggiore che non ho. Quello al quale se hai un problema ti puoi rivolgere ma quello al quale non devi dare troppo fastidio perché sai che ha un sacco di cose da fare. Io non ho barche a mare, ville sontuose, auto di lusso ma lui e sua moglie mi hanno sempre offerto la loro sincera amicizia in cambio di nulla. Quando è nata Vittoria (nell’aprile del 2015) ricevetti un messaggio di auguri da un numero tedesco che non conoscevo. Era Pepe. Dalla Germania si era ricordato di me e di Vale e aveva voluto farci gli auguri per la nascita della pupa. Bel gesto. Stasera (adesso si può dire tanto è su tutti i giornali) ci sarà la tua festa di addio ed io sono un po’ triste. Sono triste perché ci mancherai anche se non sono mai riuscito bene a dimostrarti l’affetto che provo per te e la tua famiglia. Ci mancherai quando entri in campo e saluti tutti con quelle tue manone. Ci mancheranno le tue feste di compleanno dalle quali usciamo tutti stracciati. Ci mancherai quando prendi il microfono e canti il flamenco. Quando eravamo nello spogliatoio di Torino dopo la vittoria con la Juve (ed eravamo gli ultimi rimasti) avrei voluto dirti tutte queste cose ma non volevo rovinare un momento magico parlando della tua partenza. Stasera, come detto, ci sarà la festa di addio ma io so che qualunque cosa farai e ovunque andrai Napoli sarà per sempre nel tuo cuore".