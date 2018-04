Reja: "Juve alle corde. Risultato bugiardo, Napoli meritava prima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edy Reja, ex tecnico di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della vittoria partenopea a Torino contro la Juventus. “Bisogna stare tranquilli, ma la strada è quella giusta. Sappiamo che la Juve ha un calendario difficile ed in questo momento mi è parsa una squadra alle corde. Vincere al 90’ non rispecchia quanto visto in campo, il Napoli meritava di passare prima in vantaggio. Ieri al 90’ ho avuto una gioia grandissima, come tutti i tifosi del Napoli. Accoglienza dei tifosi? Non mi stupisce, ricordo cosa accadde nel giorno del ritorno in serie A, una notte che porterà sempre nel cuore”, ha detto.