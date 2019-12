© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli ultimi giorni è stata paventata anche l'ipotesi di Edy Reja come traghettatore fino a fine stagione, nel caso in cui Aurelio De Laurentiis dovesse decidere di esonerare Carlo Ancelotti in seguito alla profonda crisi vissuta dal Napoli. L'allenatore goriziano, però, ha smentito le voci ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Traghettatore? Non ho avuto nessun contatto con il Napoli. È un momento particolare, si vede, tra l’altro ieri ero allo stadio. Sono convinto che Ancelotti saprà venirne fuori grazie alla sua conoscenza ed esperienza. Saró martedì al San Paolo per salutare Hamsik”.