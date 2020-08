Reja su Pirlo: "Scelta intelligente, è un freddo. Tudor supporto per la difesa"

vedi letture

Il commissario tecnico dell'Albania, Edy Reja, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della scelta della Juventus di prendere Tudor come assistente di Andrea Pirlo. "Igor dice che ha iniziato grazie a me, ma non è vero. Da giocatore ha lavorato con grandi tecnici. Tudor, quando era nel mio staff, si occupava soprattutto della difesa. Ma poi ha fatto esperienze importanti da primo allenatore con Galatasaray e Udinese. Pirlo? Scelta intelligente, ho allenato Andrea giovanissimo a Brescia insieme a Baronio. Pirlo non manca di visione e personalità, con Tudor avrà un supporto importante per la difesa. Parte con un vantaggio: è sempre stato un freddo".