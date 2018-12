© foto di Federico De Luca

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex Primo Ministro e tifoso della Fiorentina Matteo Renzi ha parlato in vista della sfida tra i viola e la Juventus. Questo un estratto: "Chiesa? Non accadrà quello che successe con Baggio: Federico resterà. Bernardeschi? E' un signor professionista. In molti hanno fatto battutacce su di lui quando la Juve lo ha preso, dicendo che era stato pagato troppo. Quei soldi, purtroppo, li vale tutti. Al Franchi è stato fischiato dal primo minuto e ha giocato con professionalità e carattere: non riesco a parlarne male, anche se purtroppo indossa la maglia a strisce. Pronostico? Dobbiamo vincere per salvare il campionato. Se vince la Juve, lo scudetto è già andato e si perde interesse. Oggi tutta Italia tiferà Firenze, speriamo bene".