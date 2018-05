Renzo Rosso: "Orsato in buona fede ma ha falsato il campionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente negli studi di Tiki-Taka, il patron del Bassano Renzo Rosso ha parlato delle polemiche dopo il big-match disputato sabato a San Siro tra Inter e Juventus: "La Juventus è la squadra italiana più forte, forse la più forte d'Europa. Ha una rosa ampissima, pensiamo a calciatori come Cuadrado che giocano pochi minuti e al Milan per esempio farebbero la differenza. Quando vinci sei scudetti di fila non sarebbe male un cambiamento, come avviene in Inghilterra. Così si diventa antipatici e questo non giova al calcio italiano".

Sul Milan: "Penso che già l'anno prossimo la squadra tornerà in Champions. Mancano solo un paio di giocatori: un attaccante che la metta dentro, un terzino e un'ala. Gattuso è molto bravo, riesce a trasmettere la sua grinta alla squadra. Quest'anno c'erano 11 giocatori nuovi, nella prossima stagione ci divertiremo".

Sull'arbitraggio di Orsato: "Io credo che il VAR sia un grande passo in avanti per il nostro calcio. L'arbitro in Inter-Juventus ha avuto una pessima giornata, poi ognuno vede le cose da tifoso, in maniera non realistica. Penso che fosse in buona fede, ma ha falsato il campionato, ha sbagliato e ha deluso gli italiani che sognavano un finale diverso".