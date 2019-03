Renzo Rosso sul Milan: "Con Maldini e Leonardo è un'altra storia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Renzo Rosso, patron di Diesel (major partner del Milan), ha parlato dei rossoneri in vista del derby: "La squadra è in un buon momento. Oggi il Milan ha uno spirito positivo mentre l’Inter è in un alone cupo, che teoricamente dovrebbe buttarli giù. La tecnica conta, ma la psicologia è ancor più determinante. Il Milan è in crescita, è una buona squadra allenata da un bravissimo allenatore. Leonardo e Maldini sono eccezionali, con loro e il mio amico Scaroni è un’altra storia. Piatek è sempre nel posto giusto al momento giusto,, un attaccante davvero moderno. Mi ricorda Inzaghi. E ha una bella immagine, rappresenta bene il Milan. Paquetà dà armonia e soprattutto apre e crea spazi. Sono contento che anche Donnarumma si andato oltre tutte le tensioni e che sia rimasto. Mi piace molto anche Cutrone, si vede che è un tipo sveglio. Per una vittoria nel derby rinuncerei a una parte di capelli. Se vinciamo, li taglio".