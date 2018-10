Rep. Ceca, Schick: "Gol partita? Skriniar non mi ha visto arrivare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vincere è molto importante per noi e per la crescita del gruppo. Nel gol sono arrivato da dietro, Skriniar non mi ha visto e son riuscito a segnare". Intervistato in zona mista dopo l'importante successo della Repubblica Ceca sulla Slovacchia in Nations League, Patrik Schick, match winner dello Štadión Antona Malatinského, racconta così l'azione della rete del definitivo 2-1 ceco. "Non ero arrabbiato per non essere partito titolare - ha aggiunto l'attaccante della Roma -, quando sono entrato in campo volevo aiutare la squadra e sono riuscito a segnare il gol della vittoria".