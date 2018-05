Report Calcio 2018, Traverso: "Attenzione Uefa sui soci dei club"

In nuovo FFP con prestiti proprietà a squadre rischi sforamento

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Già adesso la Uefa valuta attentamente la sostenibilità finanziaria dei soci di riferimento. Soprattutto per le società che richiedono ricapitalizzazioni continue, l'apporto dei soci diventa fondamentale". E' quanto sottolineato da Andrea Traverso, managing director financial sustainability & research della Uefa, rispondendo a una domanda sulle squadre italiane che ricorrono a finanziamenti a media scadenza, dopo aver illustrato le novità del fair play finanziario. A margine della presentazione del Report calcio della Figc, sviluppato in collaborazione con Arel e PwC, Traverso ha aggiunto che con la riforma approvata dalla Uefa, in vigore da giugno, nei casi di proprietà che concedono prestiti alle squadre anziché fare aumenti di capitale, "c'è il rischio che società basate su questo modello possano sforare il nuovo indice di sostenibilità".