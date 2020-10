Report Sassuolo, oggi Boga e altri cinque hanno lavorato a parte. Assenti i nazionali

Doppia seduta quest’oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo. Al mattino la squadra ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo, nel pomeriggio invece messa in azione, possesso palla, esercitazioni tattiche, partitelle a campo ridotto ad alta intensità e lavoro metabolico a secco. A parte Jeremie Boga, Vlad Chiriches, Francesco Magnanelli, Rogerio e Nicolas Schiappacasse, assenti i nazionali. Il programma di domani - conclude la nota ufficiale del club - prevede allenamento pomeridiano a porte chiuse.