"Resta a casa". Morata e la foto con un laghetto: "Ma sono a casa mia"

C'è isolamento e c'è isolamento. Anche se mezzo mondo vive attualmente in sostanziale quarantena, per qualcuno farlo può essere un po' più piacevole (o almeno più facile da trascorrere) che per altri. È il caso di Alvaro Morata. L'attaccante ex Juventus, oggi all'Atlético Madrid, lo ha certificato pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla moglie, Alice Campello, sulle sponde di quello che si direbbe un laghetto (o un lago vero e proprio). Tra i commenti social, c'è chi lo ha invitato a restare a casa, non potendo immaginare la risposta: "Sono a casa mia". Attorniata, evidentemente, da un panorama naturale abbastanza rigoglioso.