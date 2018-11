Rettifica di Matuidi: "Non solo CR7 meriterebbe il Pallone d'Oro..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista di ieri rilasciata a Sky Sport, Blaise Matuidi ha parlato del Pallone d'Oro e avrebbe affermato che il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo meriterebbe il premio. Tuttavia, in lizza quest'anno ci sono anche i connazionali Varane, Griezmann e Mbappè e attraverso il proprio account di twitter il centrocampista francese ha voluto chiarire il suo pensiero: "All'attenzione dei media che cercano di farmi dire quello che non ho detto: "Cristiano (...) merita il Pallone d'Oro. Naturalmente anche altri giocatori lo meritano. Buona fortuna a lui e gli altri grandi giocatori che sono in lizza. Che vinca il migliore".