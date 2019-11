© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Wrestler Rey Mysterio si complimenta con la Lazio e Milinkovic-Savic. Sì, proprio così, il luchador meddicano, famoso per le sue tante battaglie in WWE e per la sua storica 619 si voluto complimentare con il centrocampista serbo e con la Lazio per la bella stagione disputata fino ad oggi: "Ciao Sergej, come stai? Qui è Rey Mysterio. Volevo solo congratularmi con te e con la Lazio per il grande calcio che state mostrando in questo campionato. Ricorda, tu sei il Sergente in campo quindi continua con questo grande lavoro”. Poi la firma: “Booyaka 6-1-9”.