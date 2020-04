Riaperture e divieti più aspri: in tante Regioni arriva il lockdown "fai da te"

Il lockdown fai da te. Il Corriere della Sera guarda così alla "babele di divieti e permessi". Rispetto al DPCM di venerdì, infatti, diverse Regioni hanno deciso di mantenere chiusure più rigide o in alcuni casi di allentare autonomamente la tensione. Così in Veneto, per esempio, scompare il limite dei 200 metri per l'attività sportiva (e torna il criterio nazionale della prossimità) e saranno sostanzialmente autorizzati barbecue all'aperto per il 25 aprile e l'1 maggio; mentre in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto-Adige e Campania librerie e cartolibrerie rimarranno comunque chiuse fino al 3 maggio. In Toscana potranno riaprire, ma solo a determinate condizioni, nel Lazio si aspetta il 20 aprile.