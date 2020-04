Ribery aiuta il rapper Kofs: aereo privato per far tornare la madre a Marsiglia

La stella della Fiorentina Franck Ribery, smaltito l’infortunio ed in attesa di poter fimalmente tornare in campo, in queste settimane senza allenamenti e partite ha comunque trovato il modo di far parlare di sé. Il francese infatti, si legge su L’Equipe, ha organizzato il rientro a Marsiglia dall’Algeria della madre del suo amico rapper Kofs. “Le persone umili e generose sono spesso le più discrete”, ha scritto Kofs sui social, ringraziando pubblicamente Ribery per aver messo a disposizione della madre un aereo privato che la potesse ricongiungere alla sua famiglia trasportandola da Algeri a Marsiglia.