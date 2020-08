Ribery è l'over-36 che vale di più al mondo. Sul podio c'è anche Ibrahimovic

Il portale Transfermarkt, specializzato in valutazioni e statistiche del calcio, ha pubblicato una classifica delle valutazioni di giocatori over-36. Il più costoso del mondo gioca in Serie A, nella Fiorentina: è Franck Ribery, il cui valore è stimato in 3,2 milioni di euro. Alle sue spalle Andres Iniesta, impegnato in Giappone nel Vissel Kobe e battuto per soli centomila euro, mentre Zlatan Ibrahimovic è il secondo rappresentante del nostro campionato sul podio, terzo a 2,8 milioni. In classifica, tra i primi dieci, c'è anche il sampdoriano Fabio Quagliarella, che vale 1,6 milioni di euro.