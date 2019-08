Ribery verso Firenze, Toni: "È il giocatore giusto, di lui ti puoi fidare"

© foto di Federico Gaetano

Luca Toni, ex compagno di Franck Ribery al Bayern Monaco, ha parlato del francese vicino all'approdo alla Fiorentina dai microfoni di LadyRadio: "È un giocatore importante, e ha ancora tanta voglia di giocare: chi lo compra fa un affare. Cosa potrà essere decisivo? La volontà di una città e di una dirigenza di portarlo a tutti i costi. Ci vorrà anche un discreto stipendio perché è abituato a cifre importanti. Ma se metti tanti bonus lo puoi convincere facilmente: l'importante è metterlo al centro del progetto. È il giocatore giusto, di lui ti puoi fidare: è forte e sa quando scherzare e quando no. Poi è bello che quando l'ho sentito mi ha detto di avere ancora stimoli. È un acquisto che farebbe sognare una piazza intera. Con un Ribery che sta bene e ha voglia è un giocatore che fa la differenza. L'ha fatto in uno dei club più forti al mondo, mi immagino che in Serie A non penso avrà problemi. Fa alzare la qualità della squadra, degli allenamenti e dei giovani: sarebbe un acquisto top".

Sul Ribery privato: "Era uno dei giocatori più simpatici. Appena arrivai al Bayern facemmo uno scherzo al capitano Kahn insieme, uno a cui avevi anche paura a parlare. Perfino lui rimase stupito dalla nostra personalità. Ribery è un trascinatore. In più l'ho sentito, ha tanta voglia di incidere ancora".

Su Dusan Vlahovic: "Ha dimostrato di avere qualità importanti".

Su Chiesa: "È uno dei giocatori più forti in Italia e il prezzo non può far altro che alzarsi. La Fiorentina ha fatto un affare a trattenerelo".