Riccardo Baroni: "Per me sarebbe un sogno tornare alla Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Riccardo Baroni, giocatore dell'Entella e figlio dell'allenatore del Frosinone, dal papà ha appreso l'amore per il calcio e i 'trucchi del mestiere' da difensore. Con i biancocelesti sta lottando per approdare in B e sogna un giorno di vestire la maglia della 'sua' Fiorentina da protagonista come l'amico Chiesa. Queste le sue parole: "Nell’ultimo turno di campionato ero in tribuna al Franchi. Sono sempre stato tifoso della viola ma in quel caso ho fatto il tifo per mio padre anche perché la vittoria serviva di più al Frosinone visto che la Fiorentina ormai ha troppi punti di distanza per ambire all’Europa League”. Baroni jr. alla Fiorentina è stato capitano della Primavera e ha avuto la possibilità di allenarsi ‘coi grandi’ nella stagione 2016/17. “È stata una bella esperienza potermi allenare agli ordini di Paulo Sousa. Tutti i giocatori mi hanno aiutato ad integrami e i più esperti mi hanno fatto capire come allenarmi con la giusta concentrazione stando sempre sul pezzo”. Quella era la Fiorentina di Davide Astori. “Ho un bellissimo ricordo di Astori. Seppur abbia condiviso con lui solo qualche allenamento lo ricordo come uno dei ragazzi più solari e sorridenti di quel gruppo, sempre pronto ad aiutare noi giovani”. Su Chiesa: "“Fede è un amico ed è sempre stato un ragazzo umile e con la testa sulle spalle. Probabilmente nessuno si aspettava un’esplosione così precoce ma si poteva intuire quanto fosse forte. Il merito fu anche di Paulo Sousa e del suo coraggio nel puntare subito su di lui. Ogni ci sentiamo e magari ci vediamo in giro”. Il sogno di Riccardo però è quello di poter vestire un giorno quella maglia viola da protagonista, proprio come l’amico Chiesa: “Ognuno di noi ha il proprio percorso e le proprie esperienze da vivere ma di certo per me sarebbe il coronamento di un sogno. La Fiorentina l’ho sempre apprezzata più come squadra e in particolare ricordo i tempi di Jovetic e Mutu anche se ero già un po’ più grandicello”.