Ricciardi contro la riapertura degli stadi ai tifosi: "Priorità a scuole, imprese e trasporti"

"Non è assolutamente possibile in questo momento in cui dobbiamo limitare la circolazione del coronavirus, e con i rischi che stiamo correndo, andare oltre numeri molto limitati". Cosi' Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute sul coronavirus, sul tema legato all'aumento della presenza degli spettatori all'interno degli stadi di calcio. "Non è pensabile di arrivare a decine di migliaia di persone" sugli spalti, spiega a LaPresse, poiché "la priorità assoluta adesso sono le scuole, le imprese, i trasporti". "I numeri devono restare bassi, stiamo andando molto meglio di altri paesi e vogliamo assolutamente evitare un nuovo lockdown", conclude Ricciardi.