Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

“Quando pensi alle telefonate di Moggi pensi a Moggi, quando pensi alle telefonate di Facchetti, pensi a quel signore per bene che ci ha fatto vincere in Europa con eleganza: la differenza è tutta qui perché le telefonate dell’uno e dell’altro sono davvero poca cosa”. Con questa battuta l’avvocato della Juventus, Luigi Chiappero, ha concluso la l’arringa di replica all’interno del Collegio di Garanzia per il ricorso del club bianconero nei confronti dell’Inter per la revoca dello Scudetto del 2006 poi assegnato ai nerazzurri. La palla ora passa al Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini. In serata arriverà la decisione sull’ammissibilità o l’inammissibilità della richiesta della Juventus.