Rinvii in Serie A, Tommasi: "Si litiga per il posto a sedere mentre l'aereo perde quota"

Attraverso i propri social, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi ha detto la sua sui rinvii in Serie A delle ultime ore: “Rinvii, porte chiuse, porte aperte, favoritismi, campionato falsato… In Serie A si assiste ad un litigio per il posto a sedere mentre l’aereo sta perdendo quota. L’emergenza non ammette superficialità, l’Italia deve stare più unita che mai”.